ABD'de inşaat izinleri Temmuz'da yüzde 1.5 arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ağustos (DHA) – ABD’de mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat izinleri, Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 1.5 artarak 1 milyon 311 bin olarak gerçekleşti.

ABD Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre, inşaat izinleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.2 artarken, konut başlangıçları ise Temmuz’da Hazirana göre yüzde 0.9 artış göstererek 1 milyon 168 bine ulaştı.

Verilerde ayrıca Temmuz’da tamamlanan konut oranın Haziran ayına göre yüzde 1.7’lik bir düşüşle 1 milyon 188 bine gerilediği belirtildi.