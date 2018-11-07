ABD'de ilklerin seçimi: İşte bariyerleri yıkan insanlar

The Washington Post*

Çeviri: Metin Kaan Kurtuluş

Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en kritik seçimlerinden birini geride bıraktı. ABD halkı Cumhuriyetçilere Temsilciler Meclisi’nde “tamam” derken, Senato’da devam dedi. Bozulan oy verme makineleri, fırtınalar yüzünden kesilen elektrikler ve zafer ilan eden siyasilerin konuşulduğu seçim gününde birçok sürpriz yaşandı. Washington Post, gecenin kazanan ‘ilk’lerini derledi

Ayanna Pressley: Massachusetts eyaletinden Kongre’ye giren ilk siyahi kadın

Ayanna Pressley parti içi seçimlerinde Michael Capuano’yu yendikten sonra Demokrat Parti Massachusetts 7. Bölge adayı oldu. Bölgede karşısına bir rakip çıkmayınca Temsilciler Meclisi’ne direkt olarak girme hakkı kazandı.

Marsha Blackburn: Tennessee eyaletinden Senato’ya seçilen ilk kadın

Blackburn, Cumhuriyetçi Parti bünyesinde bulunan ve Trump’a yakınlığıyla bilinen bir siyasi. Seçimlerde rakibini 10 puan farkla geçti. Senato’da Trump karşıtı Bob Corker’ın koltuğunu devralacak.

Jared Polis: Eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra seçilen ilk vali

Eski New Jersey Valisi Jim McGreevy eşcinsel olduğunu görevdeyken açıklamıştı ve Oregon valisi Kate Brown biseksüel olduğunu açıkladıktan sonra seçimleri kazanmıştı. 2009’dan beri Kongre’de görev yapan Polis, eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra valilik seçimi kazanan ilk kişi oldu.

Jahana Hayes: Connecticut’tan Kongre’ye giren ilk siyahi kadın

Öğretmenlik yapan Hayes, rakibini 11 puanla geçti.

Deb Haaland ve Sharice Davids: ABD’nin ilk kızılderili kadın Kongre üyeleri

Haaland uzun süredir New Mexico eyaletinde siyaset yapıyor ve orada bulunan kızılderili kabileleriyle çalışıyor. Haaland rakibini 22 puan farkla geçti. Avukatlık yapan Davids ise ilk kızılderili kadınlardan biri olmasının yanı sıra Kansas’ın ilk lezbiyen kongre üyesi olacak. Kansas, 2016 seçimlerinde Trump’ın kalelerinden biriydi fakat bu iki Demokrat kadın Cumhuriyetçi rakiplerini büyük bir farkla geçmeyi başardı.

Veronica Escobar ve Sylvia Garcia: Texas’ın ilk hispanik asıllı kadın kongre üyeleri

El paso bölge mahkemesi hakimi Escobar ve Texas eyalet senatörü Garcia, %40’ı hispanik asıllı olan Texas eyaletinden çıkan ilk hispanik asıllı kadın kongre üyeleri oldular.

Rashida Tlaib ve İlhan Omar: ABD’nin ilk Müslüman kadın Kongre üyeleri

Tlaib, bölgesinde rakipsizdi, dolayısıyla Kongre’de ki yeri garanti altındaydı. Omar daha önce eyalet kongresine seçilerek ABD’de yasama görevi yapan ilk Somali’li birey olmuştu. Bu seçimlerle beraber Omar bu ilki federal boyutta da gerçekleştirmiş oldu.

Alexandria Ocasio- Cortez: ABD Kongresi’nde görev yapacak olan en genç kadın

Ocasio- Cortez, 29 yaşında Temsilciler Meclisi’ne seçildi, daha önceki en genç kadın temsilci Kongre’ye 30 yaşında girmişti. Parti-içi seçimlerinde sürpriz bir başarı sağlayarak bölgesinde aday gösterilen Alexandria, progresif görüşlerinden sebep Demokrat Parti’de en sevilen isimlerden biri haline geldi.

Kristi L. Noem: South Dakota’nın ilk kadın valisi

Cumhuriyetçi Noem, rakibini dört puanla geçti.

Cindy Axne ve Abby Finkenauer: Iowa’nın ilk kadın Temsilciler Meclisi üyeleri

Iowa daha önce kadın valiler ve senatörler seçmişti, ama temsilciler meclisine asla bir kadın göndermemişti. Bu durum 6 Kasım günü değişti.

Janet Mills: Maine’in ilk kadın valisi

Maine’in eski başsavcısı olan Mills, seçimlerde valiliği kazanarak daha önce hiç kadın yöneticiler seçmemiş eyaletler listesinden Maine’i sildi ve bu uzun listeyi bir parça daha kısalttı.

*Washington Post'ta yayınlanan haberin İngilizce orijinalini buradan okuyabilirsiniz