ABD'de ilk penis nakli yapıldı

ABD’de doktorlar ilk kez 64 yaşındaki bir erkek hastaya penis nakli yapmayı başardı.

Boston kentindeki Massachusetts General Hospital doktorları 15 saat süren operasyonun başarıyla tamamlandığını açıkladı. Operasyon dünyada şimdiye kadar yapılan üçüncü penis nakli olma özelliği taşıyor. Doktorlar, operasyon sonrasında yaptıkları açıklamada Thomas Manning adlı hastanın durumunun iyi olduğunu söyledi.

Hastanın özel bir kanser türü nedeniyle penisini kaybettiği kaydediliyor. Nakledilen penisin hastayla aynı kan grubuna sahip, ölü bir donörden alındığı belirtiliyor.

Hastaneden yapılan açıklamada cerrahi müdahalenin bütünüyle başarılı olup olmadığını tespit etmek için erken olduğu kaydedildi. Açıklamada “Hasta halen cerrahi tedavi sonrası süreç içerisinde bulunurken, 2012 yılında kaybettiği eski fonksiyonuna kavuşması noktasında hekimleri temkinli bir iyimserlik içindeler” denildi. Açıklamada vücudun organı kabul etmediğine dair bir belirti olmadığı ifade edildi.

Massachusetts General Hospital'daki doktorların nakil operasyonu için kadavralar üzerinde 3 yıldır hazırlandığı belirtiliyor. Operasyonun gelecekte savaş sırasında üreme organları zarar görmüş harp malulü Amerikan askerlerinde yapılması hedefleniyor.

Penis nakli yapılan Thomas Manning yaşadıklarını daha önce The New York Times gazetesine anlatmıştı. 2012 yılında penis kanserine yakalanan Manning'in penisindeki habis ur alındıktan sonra cinsel organı 2,5 santimetre uzunluğunda kalmıştı. Operasyon sonrasında kadınlarla yakınlaşamadığını belirten Manning “Hiç kimse ile ilişki kuramıyordum. Bir kadına gidip ‘Penisim kesildi' diyemezsiniz” demişti.

Dünyada ilk penis nakli 2006 yılında Çin'de yapıldı. Operasyon cerrahi açıdan başarılı geçmiş ancak “hastanın ve eşinin ağır psikolojik problemler” yaşadığı gerekçesiyle organ, iki hafta sonra hastadan geri alınmıştı.

Bütünüyle başarılı kabul edilen ilk penis nakli ise 2014 yılında Güney Afrikalı doktorlar tarafından 21 yaşındaki bir erkek hastaya yapılmıştı.