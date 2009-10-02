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Kültür-Sanat

ABD'de ilk Kürt Film Festivali

ABD'de 21 Ekim'de başlayıp 25 Ekim'de son bulacak New York Kürt Film Festivali, ABD'deki ilk Kürt Film Festivali özelliğini taşıyor.

02 Ekim 2009 03:00

ABD'de 21 Ekim'de başlayıp 25 Ekim'de son bulacak New York Kürt Film Festivali, ABD'deki ilk Kürt Film Festivali özelliğini taşıyor.

Türkiye, Irak, Suriye, İran ve Avrupa ve ABD'deki Kürt diasporalarından filmlerin gösterileceği New York Kürt Film Festivali 21 Ekim'de başlayıp 25 Ekim'de son bulacak. ABD'deki ilk Kürt Film Festivali özelliğin taşıyan etkinlik boyunca, Kürtlerin yaşadığı ülkelerden ve Kürt diasporlarından derlenmiş on kısa filmle birlikte bir belgesel ve sekiz de sinema filmi gösterime girecek.

Festival boyunca arlarında Türkiye'den Hüseyin Karabey ve Kazım Öz'ün de bulunduğu, İran, Irak ve Batı dünyasında yaşayan öndegelen Kürt yönetmenleri filmseverlerle buluşup Kürt sinemasıyla ilgili görüşlerini paylaşacak. Bütün filmler New York Üniversitesi Cantor Film Merkezi'nde gösterime girecek. Sözkonusu festivalin sponsorları ise New York Belediyesi, New York Eyalet Meclisi, ABD'deki Fransız büyükelçiliği ve Fransız-Amerikan Kültürel Değişimi olacak.

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