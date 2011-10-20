-ABD'de ilk kez üç dinin ibadethanesi bir arada HOUSTON (A.A) - 20.10.2011 - ABD'de ilk kez üç semavi dinin ibadethaneleri bir arada hizmet verecek, ''medeniyetler beşiği'' Anadolu'nun sembolleri, Teksas eyaletine taşınacak. Teksas'taki Türk toplumu, eyalete ve hatta ülkeye mal olabilecek önemli bir etkinliğe imza atarak, üç semavi dini ABD'de ilk kez bir araya getirecek bir projeye imza atıyor. Houston merkezli İnançlararası Diyalog Enstitüsü'nün kuracağı İnançlararası Diyalog ve Barış Bahçesi, Amerikalıları barış ve hoşgörü ruhuyla bir araya getirecek. Projesi için uzun süredir çalışılan ve 1 yıl içinde faaliyete geçmesi planlanan bahçe, tarihi bir perspektifte, Anadolu'yu da yansıtır biçimde dizayn edilecek. Bahçe, Anadolu'nun önemli dini mekanlarını Teksas eyaletine getirecek. Bu kapsamda bahçedeki cami, Anadolu'da yapılan ilk camilerden olan Antakya'daki Habib-i Neccar Camisi'nin kopyası olacak. Sinagog da Edirne'de 1907 yılında inşa edilen ve o zamanlar Avrupa'nın üçüncü büyük sinagogu olan Büyük Sinagogun minyatürü şeklinde yapılacak. Bahçedeki kilisenin binası da Aksaray'daki Kızıl Kilise, giriş kapısı ise İstanbul'daki Katolik Kilisesi'nin giriş kapısı şeklinde modellenerek hazırlandı. Bahçeye Sard'daki sinagogun kapısı, Şanlıurfa'daki Balıklı Göl, Efes'teki Meryem Ana Kilisesi ile İspanya-Endülüs'teki arklardan kesitler yerleştirilecek. Bahçede, yardımlaşmayı sembolize etmesi için Osmanlı Çeşmesi de olacak. Böylece, ziyaretçilere Anadolu'nun medeniyetler beşiği olduğu da gösterilecek. Projenin temeli Houston'da yoğun katılımlı bir törenle atıldı. Açılışta katılımcılar arasında, Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Cemalettin Aydın, ABD Temsilciler Meclisi Demokrat Parti Teksas milletvekilleri Al Green ve Sheila Jackson Lee ile Teksas Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Deshotel, Teksas Senatosu üyesi Rodney Ellis, Houston'daki Müslüman, Hristiyan ve Musevi dini liderler de yer aldı. Açılış konuşmalarında, dinlerarası hoşgörü ve diyaloğun önemine dikkat çekilerek, bu noktada İnançlararası Diyalog ve Barış Bahçesi'nin önemli bir hizmet gördüğü belirtildi. Konuşmacılar, böyle bir bahçe inşa etme projesinden dolayı İnançlararası Diyalog Enstitüsü'ne teşekkür etti. İnançlararası Diyalog Enstitüsü Başkanı Alp Aslandoğan da açılışta yaptığı konuşmada, bu yeni bahçenin sadece enstitülerinin değil, Houston kenti mimarisinin bir parçası olduğunu söyledi. -Bahçeyi, AA muhabirine değerlendirdiler- Katılımcılar ABD'de bir ilk niteliği taşıyan bu bahçeyi AA muhabirine değerlendirdi. Amerikan Kongresi üyesi Sheila Jackson Lee, dünyanın barışa ihtiyacı olduğunu belirterek, ''Farklı inançlardan kişileri bir araya getirmek için ne kadar harika bir yer burası. Turkuaz Merkezi'nin ortasında böyle harika bir enstitünün farklı dinden insanları bir araya getirmesi örnek bir davranış'' dedi. Jackson Lee, burasının dünya halklarının barış içinde yaşaması, bir araya gelip farklılıklarını gidermesinin bir sembolü olacağını kaydederek, ''İnsanların bu barış bahçesine gelmesini arzuluyorum'' dedi.