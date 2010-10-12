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Sağlık

ABD'de ilk kez kök hücre tedavisi denendi

Dünyada resmen ve ilk kez, insan embriyosundan kök hücreler kullanılarak klinik bir tedavi başlatıldı.

12 Ekim 2010 03:00

T24- Dünyada resmen ve ilk kez, insan embriyosundan kök hücreler kullanılarak klinik bir tedavi başlatıldı.
 


Kök hücre araştırmaları ve uygulanabilir tedaviler ABD'de çok tarışılan bir konu. Fakat Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin, Geron Corporation adlı şirkete omurilik rahatsızlıkları olan hastaların tedavisinde kök hücre kullanımına izin veren bir lisans verdikleri bildirildi.


Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta kentindeki bir hastanede doktorlar, deneme kapsamında kök hücrelerin, ağır omurilik rahatsızlığı olan bir kişinin tedavisinde kullanılacağını açıkladı.


Denemeyi gerçekleştiren Geron Corporation adlı şirketin yetkilileri, bu tekniğin nihayetinde, felçli hastalarda sinir hücrelerinin yeniden canlanmasına yardımcı olabileceğine inandıklarını açıkladılar.


İnsan vücudundaki çoğu hücrenin sonradan değiştirilemeyecek bir görevi bulunuyor. Örneğin bir karaciğer hücresi, belli bir takım işlevlere sahip oluyor ve sonradan bir kalp hücresinin yerini alamıyor.


Ancak kök hücreler farklı.Hala gelişim halindeki bu hücreler, vücudun herhangi bir yerinde nakledildiklerinde o bölgede istenen hücre olarak şekillenebiliyor.  Bir kök hücre bölündüğünde oluşan her yeni hücrenin, kök hücre olmaya devam etme ya da başka bir tip hücreye dönüşme kapasitesi bulunuyor.


Bilim adamları, kök hücrelerin bu özellikleri sayesinde, insan vücudu için birer "tamir çantası" olarak kullanılabileceklerine inanıyor.


Uzmanlar, bu tekniğin Parkinson, Alzheimer, kalp, diyabet ve omurilik rahatsızlıklarına çözüm sunabileceği görüşünde. Kürtaj karşıtları ise insan embriyolarının kullanımını ve imhasını içerdiği için, tedavi tekniğine karşı çıkıyor.


Amerikan hükümeti halen, kök hücre araştırmalarına federal bütçeden fon tahsis edilmesi için yasal bir mücadele veriyor. Ancak Atlanta’daki denemeye yönelik herhangi bir kısıtlama söz konusu değil çünkü deneme özel bir kuruluş tarafından gerçekleştiriliyor.



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