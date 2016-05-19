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Dünya

İlaç parasını ödeyemeyen adam, karısını öldürdü!

Hager, eşinin ölmek istediğini ancak kendisine ‘beni öldür’ diye hiçbir talepte bulunmadığını söyledi

19 Mayıs 2016 19:11

ABD’nin Florida eyaletinde eşinin tedavisi için gerekli ilaçların parasını karşılayamayan 86 yaşındaki adam, karısını öldürdü.

William J. Hager, 15 yıldır hasta olan eşinin ilaç parasını artık karşılayamayacağı ve eşinin çok fazla acı çekmesini istemediği için onu öldürdüğünü söyledi.

Milliyet'te yer alan habere göre; 78 yaşındaki eşi Carolyn'i öldürmeyi bir süredir düşündüğü söyleyen adam, eşinin ölmek istediğini ancak kendisine ‘beni öldür’ diye hiçbir talepte bulunmadığını belirtti. William J. Hager, cinayetle yargılanıyor.

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