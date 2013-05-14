T24 LogoT24 Logo
Sağlık

ABD'de ilaç firmasına para cezası verildi

Hileli ilaçların şiddetli akne, epilepsi ve sinir yaptığı bildirildi

14 Mayıs 2013 17:09

ABD'de Hindistan kökenli bir ilaç firmasına, yabancı katkı maddesi karıştırılmış saf olmayan ilaç sattığı ve testler hakkında yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle 500 milyon dolar ceza verildi.

Adalet Bakanlığı, Hint Ranbaxy şirketinin ABD'de 'Ranbaxy USA' adı altında faaliyet gösteren kolunun suçunu kabul ettiğini belirterek, firmanın, Hindistan'da iki merkezindeki üretimi ile saf olmayan ilaçların satışını yasaklayan Federal Yiyecek, İlaç ve Kozmetik yasasını ihlal ettiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, ilacı kullanan vatandaşların şikayetlerine cevap verileceği ve para cezasını içeren toplam 500 milyon dolar cezanın ödeneceği ifade edildi. Hileli ilaçların şiddetli akne, epilepsi ve sinir yaptığı bildirildi.

ETİKETLER

abdhindistanilaçceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24