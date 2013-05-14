ABD'de ilaç firmasına para cezası verildi

ABD'de Hindistan kökenli bir ilaç firmasına, yabancı katkı maddesi karıştırılmış saf olmayan ilaç sattığı ve testler hakkında yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle 500 milyon dolar ceza verildi.

Adalet Bakanlığı, Hint Ranbaxy şirketinin ABD'de 'Ranbaxy USA' adı altında faaliyet gösteren kolunun suçunu kabul ettiğini belirterek, firmanın, Hindistan'da iki merkezindeki üretimi ile saf olmayan ilaçların satışını yasaklayan Federal Yiyecek, İlaç ve Kozmetik yasasını ihlal ettiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, ilacı kullanan vatandaşların şikayetlerine cevap verileceği ve para cezasını içeren toplam 500 milyon dolar cezanın ödeneceği ifade edildi. Hileli ilaçların şiddetli akne, epilepsi ve sinir yaptığı bildirildi.