T24 LogoT24 Logo
Sağlık

ABD'de ikinci yüz nakli

ABD'de ikinci kez bir hastaya yüz nakli yapıldı. 17 saat süren ameliyatla, yüzü yaralı erkek hastanın yüzünün yüzde 80'ini değiştirildi.

10 Nisan 2009 03:00

ABD'de ikinci kez bir hastaya yüz nakli yapıldı. 17 saat süren ameliyatla, yüzü yaralı erkek hastanın yüzünün yüzde 80'ini değiştirildi.


ABD'de ikinci kez bir hastaya yüz nakli yapıldığı bildirildi. Boston hastanesinde 8 cerrah, dün 17 saat süren ameliyatla, kimliği açıklanmayan yüzü yaralı erkek hastanın yüzünün yüzde 80'ini değiştirdi. Hastanın burnu, üst dudağı, damağı, yüz derisi, kasları ve sinirleri değiştirildi.

Yeni yüzün bir vericiden alındığı belirtildi.

Amerikalı doktorlar, geçen aralıkta da Cleveland'da bir kadının yüzünün yüzde 80'ini değiştirmişti.

İlk kısmi yüz nakli, 2005 yılında Fransa'da yapılmış ve yüzü köpeği tarafından parçalanan İsabelle Dinoire'ye kısmi yüz nakli yapılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24