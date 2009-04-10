ABD'de ikinci yüz nakli

ABD'de ikinci kez bir hastaya yüz nakli yapıldı. 17 saat süren ameliyatla, yüzü yaralı erkek hastanın yüzünün yüzde 80'ini değiştirildi.





ABD'de ikinci kez bir hastaya yüz nakli yapıldığı bildirildi. Boston hastanesinde 8 cerrah, dün 17 saat süren ameliyatla, kimliği açıklanmayan yüzü yaralı erkek hastanın yüzünün yüzde 80'ini değiştirdi. Hastanın burnu, üst dudağı, damağı, yüz derisi, kasları ve sinirleri değiştirildi.



Yeni yüzün bir vericiden alındığı belirtildi.



Amerikalı doktorlar, geçen aralıkta da Cleveland'da bir kadının yüzünün yüzde 80'ini değiştirmişti.



İlk kısmi yüz nakli, 2005 yılında Fransa'da yapılmış ve yüzü köpeği tarafından parçalanan İsabelle Dinoire'ye kısmi yüz nakli yapılmıştı.

