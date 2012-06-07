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Yaşam

ABD’de iki ‘yamyam’ saldırısı daha gerçekleşti

ABD’nin Miami şehrinde geçtiğimiz hafta yaşanan “Yamyam” olayı henüz etkisini yitirmeden halk iki farklı “yamyam” vakasıyla sarsıldı

07 Haziran 2012 22:49

ABD, evsiz bir adamın yüzünü yiyen “Miami yamyamı” olayının etkisinden kurtulamadan iki farklı “yamyam” vakasıyla bir kez daha sarsıldı. Carl Jacquneaux bir adama saldırarak yanağını kopartmaya çalıştı.

Miami’de plajda garip sesler çıkararak etrafındakileri rahatsız eden Brandon De Leon polis tarafından karakola götürülürken memurlara “Sizi yiyeceğim” diyerek saldırdı.
 
Polis memurlarından birinin elini ısırmaya çalışan De Leon’a “Hannibal” filmindeki “yamyam”a takılan maskeye benzer bir maske takıldı.
 
İkinci olay ise Louisiana eyaletinde meydana geldi. Todd Credeur evinin bahçesinde çalışırken saldırıya uğradı.
 
 
Polise saldıran Brandon De Leon
 
 
Carl Jacquneaux olduğu saptanan saldırgan Credeur’u ısırdı ve yüzünden parça koparmaya çalıştı. Credeur saldırganın yüzüne sprey sıkarak kurtuldu.
 
Polis her iki olayı gerçekleştiren saldırganların  geçtiğimiz hafta gerçekleşen olayda “Miami yamyamı” olarak adlandırılan Rudy Eugene’in de kullandığı aynı LSD’nin etkisinde olduğunu söyledi.
 
Bu yeni LSD türü kullanıldığında halusinasyonlara, dengesiz hareketlere ve paranoyaya neden oluyor.
 
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ilk "yamyam" olayında 31 yaşındaki Rudy Eugene otoyolun kenarında Ronald Poppo adlı adamın yüzünü yerken yakalanmış ve polisin "dur" emrine uymadığı için vurularak öldürülmüştü.
 
Yüzü yenen Poppo'nun evsiz olduğu ve aldığı ağır yaralar yüzünden hastanede tedavi gördüğü bildirilmişti.
 

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