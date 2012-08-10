ABD'de iki Türk kızı gölde ölü bulundu

ABD'nin Utah eyaletinde bulunan Powell Gölü’nde iki Türk kızı ölü bulundu. Kızların ABD'ye yaz aylarında çalışmak için gittiği belirtildi.

Yerel haber sitesi KSL.com’a konuşan emniyet yetkilileri kızların isimlerinin Betül Eryıldırım ve Merve Tokel olduğunu açıkladı. Tokel'in bedeninin Çarşamba günü, Eryıldırım'ın ise dün bulunduğu belirtildi.



Tokel’in cansız bedeni, Bullfrog’un popüler yüzme alanlarından biri olan gölde seyreden bir teknenin kaptanının şans eseri fark etmesi sonucunda bulundu.



Bunun üzerine ABD Milli Parklar Dairesi’nden dalgıçların ve Utah Kamu Güvenliği Birimi’nden helikopterlerin yürüttüğü arama çalışmalarında Eryıldırım’ın bedeni de Tokel'in bulunduğu yerin yakınında tespit edildi.



İkisi de 21 yaşında olan kızların yaz tatili süresince Bullfrog Marina'da çalıştıkları ifade edildi. Başlangıçta bir cinayet ihtimalini gözardı etmeyen yetkililer, daha sonraki açıklamalarında olayın kaza olduğunu ifade etti.



Kızların çok yakın arkadaş olduğu, doğum günlerinin arasında sadece 8 gün olduğu belirtildi.



Eryıldırım’ın Facebook sayfasından Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenci olduğu öğrenildi.