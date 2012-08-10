T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ABD'de iki Türk kızı gölde ölü bulundu

ABD'ye çalışmak için giden iki Türk kızı Utah'ta bir gölde ölü bulundu

10 Ağustos 2012 14:12

ABD'nin Utah eyaletinde bulunan Powell Gölü’nde iki Türk kızı ölü bulundu. Kızların ABD'ye yaz aylarında çalışmak için gittiği belirtildi.

Yerel haber sitesi KSL.com’a konuşan emniyet yetkilileri kızların isimlerinin Betül Eryıldırım ve Merve Tokel olduğunu açıkladı. Tokel'in bedeninin Çarşamba günü, Eryıldırım'ın ise dün bulunduğu belirtildi.
 
Tokel’in cansız bedeni, Bullfrog’un popüler yüzme alanlarından biri olan gölde seyreden bir teknenin kaptanının şans eseri fark etmesi sonucunda bulundu.
 
Bunun üzerine ABD Milli Parklar Dairesi’nden dalgıçların ve Utah Kamu Güvenliği Birimi’nden helikopterlerin yürüttüğü arama çalışmalarında Eryıldırım’ın bedeni de Tokel'in bulunduğu yerin yakınında tespit edildi.
 
İkisi de 21 yaşında olan kızların yaz tatili süresince Bullfrog Marina'da çalıştıkları ifade edildi. Başlangıçta bir cinayet ihtimalini gözardı etmeyen yetkililer, daha sonraki açıklamalarında olayın kaza olduğunu ifade etti.
 
Kızların çok yakın arkadaş olduğu, doğum günlerinin arasında sadece 8 gün olduğu belirtildi.
 
Eryıldırım’ın Facebook sayfasından Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenci olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

Betül EryıldırımMerve TokelABDUtahPowell Gölü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24