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BBC Türkçe

ABD'de iki çocuk 500 bin arının ölümüne yol açmaktan gözaltına alındı

ABD'nin Iowa eyaletinde polis, 12 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğu bir çiftlikteki yarım milyon arının ölümüne yol açmak ve çiftlik sahiplerine zarar vermekten gözaltına aldı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Iowa eyaletinde polis, 12 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğu bir çiftlikteki yarım milyon arının ölümüne yol açmak ve çiftlik sahiplerine zarar vermekten gözaltına aldı.

Iowa eyaletindeki Wild Hill Honey çiftliğinin sahibi olan Justin ve Tori Engelhardt çifti, 28 Aralık sabahı kalktıklarında bütün arı kovanlarına zarar verildiğini görmüştü.

Bütün kovanlara tek tek hasar verilmesi dolayısıyla çiftliğin uğradığı zarar 60 bin dolar oldu.

Kar ile kaplı çiftlikteki 50 kovanda yaşayan yarım milyon arı ise soğuktan donarak öldü.

Çift olayın bütün alet edavatlarının yerlerinden alınarak gerçekleştirildiğini aktarmış, ancak herhangi bir hırsızlığın meydana gelmediğini söylemişti.

Çiftliğin başına gelenler ulusal ve uluslararası basında geniş yer buldu.

Özellikle kovanların sigorta kapsamında olmaması çiftin bütün işinin zora girmesine yol açmıştı.

Düzenlenen bağış kampanyasında çiftin işlerine bahar aylarında tekrar başlaması için 30 bin dolar toplandı.

Polis ise civarda yaşanyarla konuştuktan sonra topladığı ipuçlarıyla iki çocuğu gözaltına aldı.

18 yaşından küçük oldukları için isimleri açıklanmayan zanlılar çocuk mahkemesinde yargılanacak.

Çocuklar 10 yıla kadar hapis ya da 10 bin dolar kadar para cezası alabilir.

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