-ABD'DE İKİ BANKA DAHA BATTI WASHİNGTON (A.A) - 02.10.2010 - ABD'de iki banka daha battı, böylece bu yıl ülkedeki batan banka sayısı 129'a ulaştı. Federal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (FDIC) açıklamasına göre Fon, Florida eyaletinde Crawfordville merkezli Wakulla Bank ile Washington eyaletinde Shoreline merkezli Shoreline Bank'a el koydu. Açıklamada, 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle Wakulla Bank'ın 424.1 milyon dolar varlığı ve 386.3 milyon dolar toplam mevduatı bulunduğu, Arkansas eyaletindeki Conway merkezli Centennial Bank'ın, Wakulla Bank'ın mevduatını üstleneceği ve 12 şubesini devralacağı belirtildi. FDIC'nin el koyduğu Shoreline Bank'ın da 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle 104.2 milyon dolar toplam varlığı ve 100.2 milyon dolar toplam mevduatı bulunuyor. California eyaletindeki Los Angeles merkezli GBC International Bank, Shoreline Bank'ın mevduatını üstlenecek ve üç şubesini devralacak. FDIC'in ''sorunlu'' bankalar listesine göre, ikinci çeyrek sonu itibariyle sorunlu banka sayısı ilk çeyrekle karşılaştırıldığında yüzde 7 artarak 829'a çıktı. Bu bankaların toplam varlığının 403 milyar dolar olduğu kaydedildi. İlk çeyrekte sorunlu banka sayısı 775 olarak açıklanmıştı. ABD'de geçen yıl 140 banka kapatılmıştı.