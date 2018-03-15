ABD'de ihtalat fiyatları Şubat'ta yüzde 0.4 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Mart (DHA) – ABD ekonomisinde ithalat fiyatları Şubat ayında yüzde 0.4 arttı. İhracat fiyatlarındaki artış ise Şubat ayında yüzde 0.2 oldu.

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu’ndan açıklanan İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Şubat verilerine göre, ABD ithalat fiyatları Ocak ayında yüzde 0.8 aylık artışın ardından Şubat’ta hız kesti ve enerji dışı fiyatlardaki artışın ithal edilen yakıt fiyatlarındaki düşüşü dengelemesiyle yüzde 0.4 arttı.

ABD ihracat fiyatları ise Ocak ayında yüzde 0.8 arttıktan sonra Şubat’ta yüzde 0.2 arttı.