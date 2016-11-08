ABD'de iddianameye Reza Zarrab'ın ağabeyi de girdi

ABD'de tutuklu bulunan, Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın (Rıza Sarraf) ağabeyi Muhammad Zarrab da İran'a yönelik yaptırımları delmekle suçlandı.

Suçlama, New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara'nın mahkemeye yeni iddianamede yer aldı.

Preet Bharara, 33 yaşındaki Reza Zarrab'a yöneltilen suçlamaları, 38 yaşındaki ağabeyini de içerecek şekilde yeniden düzenledi.

İddianamede Reza Zarrab, Muhammad Zarrab, Camelia Jamshidy ve Hossein Najafzadeh adlı dört zanlı ile işbirlikçilerinin, 2010-2015 arasında İran hükümeti ve diğer İran kurumları adına yaptırımları delerek Amerikan finans sistemi aracılığıyla yüz binlerce dolar değerinde işlem gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

Doğan Haber Ajansı, Başsavcı Bharara'nın Muhammed Zarrab hakkında 75 yıl hapis cezası istediğini bildirdi.

Zarrab kardeşlere ve diğer zanlılara "kara para aklama" ve "dolandırıcılık" suçlamaları yöneltiliyor.

Zanlıların, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı özel kuvvetler olan Kudüs Güçleri'ne ve Hizbullah'a hizmet verdiği için yaptırım uygulanan İranlı Mahan Havayolları adına ABD bankalarını kullanarak yaptırımları deldikleri iddia ediliyor.

Kendisine yöneltilen suçları reddeden Reza Zarrab'ın davası 23 Ocak 2017'de başlayacak.

19 Mart'ta ABD'deki Miami Havalimanı'nda gözaltına alınan Zarrab, daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.