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Dünya

ABD'de idam ATMORE (A.A)

21 Ekim 2011 12:42

-ABD'de idam ATMORE (A.A) - 21.10.2011 - ABD'nin Alabama eyaletinde, 6 aylık oğlunu öldürmekten idama mahkum edilen Christopher Johnson'ın cezası infaz edildildi. Yetkililer, Şubat 2005 yılında 6 aylık oğlu Elias Ocean Johnson'ı öldürmekten suçlu bulunan Christopher Johnson adlı 38 yaşındaki mahkumun cezasının zehirli iğneyle infaz edildiğini belirtti.  Mahkemeye verdiği ifadede Johnson, eşinden nefret ettiğini ve çocuğunun, annesinin yanına gitmesini istemediği için oğlunu önce dövdüğünü sonra da boğarak öldürdüğünü itiraf etmişti. Johnson bu yıl içinde cezası infaz edilen 6. idam mahkumu oldu.

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