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Dünya

ABD'de hükümetin bütçe açığı açıklandı: 666 milyar dolar

Hükümet ekim ayında ise 63.2 milyar dolar bütçe açığı verdi

14 Kasım 2017 03:58

ABD'de federal hükümetin 2017 mali yılında 666 milyar dolar bütçe açığı verdiği açıklandı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın raporuna göre, federal hükümet 1 Ekim 2016'dan 30 Eylül 2017'ye kadar 666 milyar dolar bütçe açığı verdi. Federal hükümetin gelir ve giderleri arasındaki fark, bu sonuçla 2016 mali yılında kıyasla yüzde 14 artmış oldu.

Bütçe açığı, bir önceki mali yılda 586 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Mali yılın ekim ayında başlayıp eylül sonunda sona erdiği ülkede, 2017 bütçe açığı gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 3,6'sına tekabül etti.

Yeni mali yıl açıkla başladı

Bakanlığın raporuna göre, ABD federal hükümeti ekim ayında artan kamu harcamaları nedeniyle 63,2 milyar dolar bütçe açığı verdi.

Önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37,9 artan bütçe açığına kamu giderlerinin 299 milyar dolara yükselmesine karşın gelirlerin 235 milyar dolarda sınırlı kalması yol açtı. ABD Hazinesi, böylece 2018 mali yılına son 64 yıldır olduğu gibi bütçe açığıyla başlamış oldu.

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