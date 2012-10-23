ABD'de hükümet büroları Blackberry'den bir bir vazgeçiyor

ABD'de bulunan hükümet büroları Blackberry'i bir bir terk ediyor. "Alkol, Tütün, Ateşli silahlar ve Patlayıcılar Bürosu" ile "Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi"nden sonra "ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu" da beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle 17 bin 676 çalışanı için toplam 2.1 milyon dolar ödeyerek iPhone satın aldı.

Bir dönemin önemli kurumsal şirketlerinin personeli için il tercih edilen markalardan biri olan Blackberry'nin üreticisi RIM zor günler geçiriyor. Kullanılan işletim sisteminnin yavaş olması sebebiyle eleştirilerin hedefi oldu.

Geçtiğimiz yıl da Yahoo ve Halliburton gibi büyük firmalar da personeline Blackberry kullanımını bıraktı.

RIM, ABD’de halen 1 milyon kamu personelinin Blackberry kullandığına dikkat çekerken, bazı uzmanlar ise kurumların Blackberry’den bu nedenle vazgeçmeyeceğini düşünüyor.

Hisse senetlerinde düşüş yaşanmaına rağmen şirket, 2013'de yeni modeli Blackberry 10’u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2011 Kasım ayında 25 dolar seviyelerinde olan hisse değeri dünkü seansı 7.6 dolarla kapattı.