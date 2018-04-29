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BBC Türkçe

ABD'de hip-hop ve R&B ilk kez rock müziği geçti

Araştırma şirketi Nielsen'in raporuna göre ülkede yılın ilk yarısında hip hop ve R&B (Rythm and Blues) albümleri ilk kez rock albümlerinden fazla sattı. Hip hop ve R&B'nin rock müziği geçmesinin nedeninin, internet üzerinden dinlenen şarkılar olduğu belir

29 Nisan 2018 20:30

Araştırma şirketi Nielsen'in raporuna göre ABD'de yılın ilk yarısında hip hop ve R&B (Rythm and Blues) albümleri ilk kez rock albümlerinden fazla sattı.

Nielsen, 1992'den bu yana ABD'de müzik piyasasındaki eğilimleri de inceliyor.

Şirket 2017'nin ilk yarısı için yaptığı listede, sadece normal ve dijital album satışlarını değil, internet üzerinden dinlenen şarkıların verilerini de topladı.

Nielsen'in verileri, hip-hop ve R&B'nin ABD'de müzik piyasasının yüzde 25'ini oluşturduğunu, rock müzik için ise bu oranın yüzde 23'te kaldığını gösterdi.

Hip hop ve R&B'nin rock müziği geçmesinin nedeninin, internet üzerinden dinlenen şarkılar olduğu belirtiliyor.

Zira albüm satışlarında rock müziğin hakimiyeti sürüyor.

Normal albüm satışlarının yüzde 43'ü rock müzik olurken, dijital albüm satışlarının da yüzde 37'si bu türde.

İnternet üzerinden dinlenen şarkılarda ise yüzde 29 ile hip-hop ve R&B hakimiyeti var. İnternet üzerinde rock ve pop müziğin dinlenme oranı da yaklaşık bu düzeyde.

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