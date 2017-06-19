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Yaşam

"ABD'de her gün 19 çocuk silahla yaralanıyor ya da ölüyor"

ABD'de yayımlanan bir rapor, ülkede her gün en az 19 çocuğun silahla vurularak yaralandığını ya da öldüğünü ortaya koydu

19 Haziran 2017 19:06

ABD'de yayımlanan bir rapor, ülkede her gün en az 19 çocuğun silahla vurularak yaralandığını ya da öldüğünü ortaya koydu.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından yayımlanan ve 2002-2014 yıllarını kapsayan raporda, ABD'de her gün 17 yaşından küçük en az 19 çocuğun silahla vurularak yaralandığı ya da hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu sayılara silahla intihar vakalarının da dahil edildiği belirtilen raporda, yılda yaklaşık bin 300 çocuğun hayatını kaybettiği ve 6 bin gencin de silahla vurularak yaralandığı kaydedildi.

Raporda 2007'de işlenen ortalama bin 38 cinayet sayısının 2014'te 699'a düştüğü belirtilirken, 2007'de 325 olan silahla intihar sayısının da 2014'te 532'ye çıktığı ifade edildi.

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