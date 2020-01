-ABD'de her 4 kadından biri, şiddet görüyor ATLANTA (A.A) - 14.12.2011 - ABD hükümeti tarafından yaptırılan bir anket, her 4 kadından birinin şiddet gördüğünü ortaya çıkardı. ABD'de aile içi şiddetin ulaştığı ürkütücü tabloyu gözler önüne seren ankete katılan kadınlar, eşleri ya da erkek yakınları tarafından dövüldüklerini ve tekmelendiklerini söyledi. Ankete göre her 5 kadından biri de tecavüz ya da tecavüz girişimi kurbanı. Geçen yıl 9 bin kadınla telefonda yapılan anketin sonuçları, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yayımlandı. Ankete göre 29 milyon kadın, erkek arkadaşı ya da kocası tarafından aşırı fiziksel şiddet görmüş. Bu kadınlar anket sırasında partnerlerin kendilerini boğmaya çalıştığını, dövdüğünü, bıçakladığını, silahla vurduğunu, yumrukladığını söyledi. Bu rakam, eşleri tarafından tokatlanan, itilip kakılan kadınlar eklenince 36 milyona yükseliyor. Tecavüze ve tecavüz girişimine uğrayan kadınların neredeyse yarısı, bu deneyimi 17 yaşından küçükken yaşamış.