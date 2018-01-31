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Dünya

ABD'de, helikopter evin üzerine düştü: 3 ölü, 2 yaralı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 30 Ocak (DHA) - ABD'de, içinde 4 kişi bulunan bir helikopterin, tek katlı bir evin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

31 Ocak 2018 07:23

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 30 Ocak (DHA) - ABD\'de, içinde 4 kişi bulunan bir helikopterin, tek katlı bir evin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. 
Görgü tanıkları, nedeni henüz belli olmayan kaza ile ilgili, helikopterin iri bir kaya gibi hızla evin üzerine çakıldığını aktardı. Kaza sırasında evde kimse bulunmadığı, yoldan geçmekte olan bir yayanın da kazaya karıştığı belirtildi. 
Californina\'nın Orange County bölgesindeki John Wayne Havalimanı\'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra Newport Pilajı yakınlarında düşen helikopter nedeiyle oluşan kazanın ABD Sivil Havacılık Dairesi tarafından inceleneceği belirtildi.

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