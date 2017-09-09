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Dünya

ABD'de helikopter düştü; o grubun solisti öldü!

Helikopter kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

09 Eylül 2017 04:45

ABD'nin New Jersey eyaleti Medford kasabındaki Flying W Havalimanı'ndan kalkan bir helikopter, inmek üzere alçaldığı sırada bilinmeyen nedenle ormanlık alana düştü. Kazada "Montgomery Gentry" müzik grubu vokalistlerinden Troy Gentry (50) hayatını kaybetti.

Helikopter pilotunun öldüğü kazadan yaralı kurtulan ve hastaneye kaldırılan yolcu da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Grubun solisti öldü

Yetkililer, sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapan havalimanında bu akşam "Montgomery Gentry" müzik grubunun konser vereceğini belirtti.

Söz konusu müzik grubundan yapılan açıklamada ise kazada hayatını kaybeden yolcunun, grubun vokalistlerinden Troy Gentry (50) olduğu duyuruldu. 

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