ABD'de helikopter düştü; o grubun solisti öldü!

ABD'nin New Jersey eyaleti Medford kasabındaki Flying W Havalimanı'ndan kalkan bir helikopter, inmek üzere alçaldığı sırada bilinmeyen nedenle ormanlık alana düştü. Kazada "Montgomery Gentry" müzik grubu vokalistlerinden Troy Gentry (50) hayatını kaybetti.

Helikopter pilotunun öldüğü kazadan yaralı kurtulan ve hastaneye kaldırılan yolcu da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Grubun solisti öldü

Yetkililer, sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapan havalimanında bu akşam "Montgomery Gentry" müzik grubunun konser vereceğini belirtti.

Söz konusu müzik grubundan yapılan açıklamada ise kazada hayatını kaybeden yolcunun, grubun vokalistlerinden Troy Gentry (50) olduğu duyuruldu.