ABD’de "HDP'li vekilleri serbest bırakın" protestosu

ABD’de yaşayan Kürtler, HDP milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etti. New York Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen grup, vekillerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Karşı protestoya gelen bir grup vatandaşla HDP destekçileri arasında yer yer gerilim yaşandı.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) New York ve Amerikan Kürt Birliği (AKA) öncülüğünde toplanan grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümeti aleyhinde sloganlar atarak hükümetin uygulamalarını eleştirdi. İngilizce ve Türkçe, "Teslim olmayacağız", "Elinizi vekillerimizden çekin", "Saray darbesine hayır", "Cumhurbaşkanı Erdoğan IŞİD’in büyük destekçisi" yazılı pankartlar açan grup, "Diktatör Erdoğan", "Terörist Erdoğan", "Türk faşizmini durdurun", "Kürdistan faşizme mezar olacak", "Türkiye, IŞİD’e destek vermeyi bırak" şeklinde sloganlar attı.

HDK New York ve AKA tarafından yapılan açıklamada, "Hükümetin, anayasa ve yargı güçlerini yok sayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz yummasından dolayı, Erdoğan’ı eleştiren 170 medya organizasyonu yasaklandı. Kürt, Alevi ve sosyalist medya susturuldu. İçlerinde dünyaca tanınan yazar ve entellektüel de bulunan130 gazeteci hapse atıldı. Yakın zamanda iki Kürt haber ajansı ve birkaç Kürt gazetesi kapatıldı. Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni, köşe yazarları ve muhabirleri gözaltına alındı. On binlerce öğretmen ve akademisyen darbe teşebbüsüyle herhangi bir bağları bulunmamasına rağmen işten uzaklaştırıldı, atıldı ve soruşturma geçirdi. 80 binden fazla sivil çalışan ya işten atıldı ya da uzaklaştırıldı. 15 Temmuzdan bu yana 80 binden fazla insan gözaltına alındı ve yarısı hala hapiste" ifadeleri yer aldı.

"Erdoğan muhalefeti yok etmeye çalışıyor"

HDK ve AKA yetkilileri yaptıkları açıklamanın devamında, "15 Temmuz darbe teşebbüsünü kendi hükmünü sağlamlaştırmak için kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle sol bir parti olan HDP’yi hedef seçti. HDP, parlementoda yeterli koltuk sayısına ulaşarak, Erdoğan’ın AKP’sinin baskın bir güce ulaşarak, istedikleri anayasal değişikliği yapmalarına engel oldu. Erdoğan, istediği başkanlık sistemini getirmek için, 2017 yılında bir erken seçim veya referandum yapılmadan önce HDP’yi felç etmek ve bütün muhalefeti yok etmeyi amaçlıyor" sözlerine yer verdi.