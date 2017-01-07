ABD'de havalimanına saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Florida eyaletinde bir havaalanına silahlı saldırı düzenlendi.

Havalimanının bulunduğu bölgedeki Broward Polis Ofisi'nden yapılan açıklamada "Birden fazla insanın yaşamını yitirdiğini doğruluyoruz" ifadesi yer aldı.

Fort Lauderdale Havalimanı'nda yerel saatle 12:55'te gerçekleşen saldırıda yerel televizyonlara göre dokuz kişi yaralandı.

Olay sırasında havalimanında bulunan Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü Ari Fleischer da bir tweet atarak "Fort Lauderdale Havalimanı'ndayım. Silah sesleri var. Herkes kaçışıyor" dedi.

Havalimanı, olayın 2 numaralı terminaldeki bagaj alım bölümünde yaşandığını duyurdu.

Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis gönderilirken yüzlerce kişi terminal binalarından dışarı kaçtı.