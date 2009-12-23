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Sağlık

ABD'de hastaların yüzde 6'sı domuz gribi

ABD'de yapılan testlerde hastaların sadece yüzde 6'sında domuz gribi çıktığı belirtildi.

23 Aralık 2009 02:00

T24 - ABD'de bu grip mevsiminde çeşitli grip benzeri virüslerin normalden daha yaygın görüldüğü, buna karşın yapılan testlerde hastaların sadece yüzde 6'sında domuz gribi çıktığı belirtildi.

ViraCor Laboratuvarları, kendilerine test için getirilen örneklerin sadece yüzde 6'sının A/H1N1 virüsü çıktığını bildirdi. Geri kalanların ise farklı mikropların yol açtığı ancak hepsinin benzeri belirtiler ortaya çıkardığı virüsler olduğu kaydedildi.

Bunlar arasında en yaygınının, soğuk algınlığına neden olan bir virüs alt grubu olan rinovirüs olduğu belirtildi.

Bu açıklamanın, Philadelphia Çocuk Hastanesi'nden geçen ay gelen, eylül-ekim aylarında hastaneye kaldırılan 500 çocuğun hastalık sebebinin rinovirüs olduğunu gösteren raporla da uyumlu olduğu belirtiliyor.

ViraCor, nisan-aralık döneminde ülke çapında ciddi hasta çocuklarla, nakil hastaları ve diğer yüksek risk grubundakilerden gelen örneklere yaptığı testlerde, vakaların yüzde 28'inde rinovirüs çıktığını bildirdi.

ABD Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi Merkezi testleri ise ortalıktaki hemen hemen tüm grip vakalarının domuz gribi olduğunu gösteriyor.

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