ABD'de Harvey Kasırgası: Houston'da 2 bin kişi selden kurtarıldı

Teksas eyaletinin güneydoğu kıyılarını vuran Harvey Kasırgası, Houston ve çevresinde çok büyük çapta sele neden oldu.

Mahsur kalan yaklaşık 2 bin kişi kurtarılarak güvenli yerlere götürüldü.

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi (NWS), bölgeye düşen yağışın daha önce hiç görülmemiş boyutta olduğunu açıkladı.

Aşırı yağışların Çarşamba gününe kadar sürmesi ve kasırganın vurduğu bölgelere yaklaşık 125 cm yağış düşmesi bekleniyor.

ABD'nin en büyük dördüncü kenti olan Houston'da yaklaşık 6,6 milyon kişi yaşıyor.

Yetkililerin teyit ettiği bilgilere göre,

Haris bölgesi şerifinin ofisinden yapılan açıklamada, sel altında kalan araçlarda hayatını kaybedenler olabileceği bildirildi.

Teksas Valisi Greg Abbott, eyalet genelinde 250 otoyolun kapandığını, eyaletteki 19 il ve ilçenin de afet bölgesi ilan edildiğini belirtti.

Vali "inanılmaz derecede yoğun yağışın" süreceğini söyledi.

Bölgede aralarında fuar alanlarının da içinde bulunduğu birçok yer, geçici barınak haline getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü hasarı yerinde incelemek üzere Teksas'a gidecek.

Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner yerel halktan, sadece hayati tehlike bulunan durumlarda acil durum yetkililerini aramalarını istedi.

Turner "Kasırga bitti sanıp yola çıkmayın" uyarısı da yaptı.

Houston ve çevresinde teknesi olanlardan kurtarma çalışmalarına yardımcı olmaları istendi.

Houston'daki Bush ve Hobby havaalanlarında tüm ticari uçuşlar durduruldu. Hobby Havaalanı'nın kalkış pistleri tamamen su altında kaldı.

Houston'ın içinde bir felaket yaşanıyor. Otoyollarda sadece itfaiye, polis ve acil yardım araçları var.

Kentin içinde hareket edebilmek çok zor ve tehlikeli. Buna rağmen bazı insanlar hâlâ araç kullanmaya çalışıyor.

Çevrede birçok terk edilmiş araç var. Yollar ırmak oldu akıyor. Mahsur kalanlar kurtarılarak botlarla ve açık kasalı kamyonlarla güvenli yerlere götürülüyor.

Houston daha önce hiç görülmemiş kadar büyük boyutta bir krizle karşı karşıya.

NWS yetkilileri, Houston'da selin daha da kötüleşeceğini ve "tarihi bir felaket" yaşanabileceğini söylüyor.

Sert rüzgar ve yağışlar, kurtarma operasyonlarını daha da güçleştiriyor. Houston'daki Sahil Güvenlik ekipleri, kurtarma çalışmalarına destek olması için bölgeye daha fazla sayıda helikopter gönderilmesini talep etti.

Bölgede binlerce kişi de elektriksiz.

Petrol şirketi Exxon Mobil de kasırga nedeniyle Baytown'da bulunan ikinci büyük rafinerilerin kapattıklarını açıkladı. Teksas Körfezi, ABD'nin petrol ve doğalgaz endüstrisinin merkezini oluşturuyor.

Harvey, ABD'yi 2004 Ağustos'unda vuran Charley'den bu yana en güçlü kasırga. Teksas'ta ise en son 1961 yılındaki Carla Kasırgası'nda 34 kişi hayatını kaybetmişti.

Cuma günü geç saatlerde başlayan Harvey kasırgası, 13 yıldır ABD'de görülen ilk 4. kategori kasırga olarak nitelendirilmişti. Cumartesi günü geç saatlerde seviyesi azaltılarak, tropikal fırtına olarak değiştirildi.

Meteoroloji yetkilileri, Harvey Kasırgası'nın Çarşamba gününe kadar Teksas'ın güneydoğusunda etkisini sürdüreceğini duyurdu.