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BBC Türkçe

ABD'de Harvey Fırtınası: Trump kişisel servetinden 1 milyon dolar yardım yapacak

Teksas eyaletinin birçok bölgesinde sele neden olan Harvey Fırtınası'nın zararını karşılamak için oluşturulacak fona, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel servetinden 1 milyon dolar yardım yapacağı açıklandı. Eyaletin 125 milyar dolar yardıma ihtiyacı oldu

29 Nisan 2018 20:30

Teksas eyaletinin birçok bölgesinde sele neden olan Harvey Fırtınası'nın zararını karşılamak için oluşturulacak fona, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel servetinden 1 milyon dolar yardım yapacağı açıklandı.

AP haber ajansı, fırtına ve selden zarar gören bölgelere yardım için Beyaz Saray'ın Kongre'den 5.9 milyar dolar fon talep edeceğini yazdı.

Teksas Valisi Greg Abbott, eyaletin 125 milyar dolardan fazla yardıma ihtiyaç duyabileceğini belirtmişti.

Geçen Cuma günü etkisini gösteren ve Çarşamba günü hafifleyen Harvey Fırtınası nedeniyle en az 39 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin en büyük dördüncü kenti Houston'ın büyük kısmı sel altında kaldı.

Bölgeyi ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 311 bin kişinin afet yardımından faydalanabilmek için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Fırtınanın getirdiği aşırı yağışlar nedeniyle Teksas'ta yaklaşık 780 bin kişiye evlerini terk etmeleri talimatı verilmişti.

Bunlara ek olarak 980 bin kişi de kendi kararlarıyla evlerini terk etti.

Bir Beyaz Saray yetkilisi ise bir kısmı sigortalı olmayan yaklaşık 100 bin evin fırtına ve selden etkilendiğini açıklamıştı.

Harvey Fırtınası'nın, Teksas'ı son 50 yılda vuran en büyük fırtına olduğu belirtiliyor.

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