-ABD'DE HARRY POTTER KUYRUĞU NEW YORK (A.A.) - 19.11.2010 - Tolga Adanalı - ABD'de gösterime giren Harry Potter serisinin yeni filmi ''Harry Potter ve Ölüm Yadigarları''nı izlemek isteyenler, sinema önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. New York'ta ilk gösterimi yerel saatle dün akşam 22.00'de yapılan filme, soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gösteren sinemaseverler, bilet bulabilmek için beş saat önceden sıraya girdiler. Sinema önlerinde uzun kuyruklar oluşturan Harry Potter hayranları, serinin yedinci filmini vizyona girdiği ilk gece izlemek için çaba sarf ettiler. Philadelphia, Boston, Los Angeles, Miami ve Chicago gibi şehirlerde de ilk gösterimi dün akşam yapılan film için onbinlerce insanın sinema önlerinde saatlerce beklediği öğrenildi. Sinemalara gelen Harry Potter hayranlarından bazılarının başta ''Harry'' olmak üzere filmdeki karakterlerin kıyafetlerini giymeleri de dikkati çekti. Yazar J.K Rowlings'in 1997'de Harry Potter'ın ilk kitabını yayınlamasının ardından özellikle genç kuşaklar arasında bir fenomene dönüşen Harry Potter serisinden bugüne kadar yedi film çekildi. Rowlings'in son kitabı olan 'Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'' iki bölüm halinde beyaz perdeye gelecek. Dün gösterime giren ilk bölümün devamının gelecek yıl vizyona gireceği kaydedildi. ''Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'' kitabının 2007'de İngilizce baskısının yayınlanmasının ardından ilk 24 saatte 11 milyon adet satmıştı. 7 kitabın toplam satış adedinin ise 400 milyonun üzerinde olduğu belirtildi.