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Dünya

ABD'de hareketli dakikalar; 'Kıyamet günü' uçağı havalandı

E-4B Nightwatch ABD Hava Kuvvetleri'nin hizmetindeki Boeing 747-200 uçaklarının, olası bir nükleer saldırı durumunda komuta merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlandı

12 Nisan 2018 02:57

Dünya çapında askeri uçuşları görüntüleyen 'CivMilAir' sitesi, ABD’nin 'kıyamet günü' uçağı olarak bilinen E-4B Nightwatch uçağını havalandırdığını bildirdi. Sitedeki haritadan uçağın Indiana eyaletinin hava sahasında bulunduğu görülüyor.

E-4B Nightwatch (Gece Nöbeti) uçağı, ABD Hava Kuvvetleri’nin hizmetindeki Boeing 747-200 uçaklarının, olası bir nükleer saldırı durumunda komuta merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış ve donatılmış versiyonu. 

Sputnik'te yer alan habere göre, E-4B Nightwatch, yakıt takviyesi alarak tam 1 hafta boyunca havada kalabiliyor. E-4B’nin üzerinde kurulan ekipmansa nükleer patlamanın zarar verici faktörlerinden korunmuş durumda.

Uçağın niçin havalandığı konusunda hala açıklayıcı bir bilgi verilmedi. Bu uçakların  bazı yurtdışı seyahatlerde ABD Başkanı’na eşlik ettiği biliniyor.

 

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