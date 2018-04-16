ABD'de hapishane kavgası: yedi ölü, 17 yaralı

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Nisan (DHA) – ABD’nin South Carolina eyaletindeki en tehlikeli hapishanelerinden birinde çıkan kavgalarda en az yedi kişi yaşamını yitirirken 17 kişi yaralandı.

Lee Correctional Institiuon adı verilen hapishanede çıkan kavgalarla ilgili bilgi veren hapishane yetkilisi Jeff Taillon, Pazar gecesi üç farklı birimde başlayan kavgaların ardından en az yedi kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Hapishane çalışanlarının zarar görmediği olayın ardından South Carolina’nın çeşitli yerlerinden birçok acil durum ekibi olay yerine gitti. (Fotoğraflı)