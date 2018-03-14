ABD'de ham petrol stokları yükseldi, benzin stokları düştü

İstanbul, 14 Mart (DHA) – ABD’de ham petrol stokları geçtiğimiz hafta rafinelerin üretimlerindeki artışa bağlı olarak yükselirken, benzin, dizel ve ısınma yakıtı stokları düştü.

ABD Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ham petrol stokları 9 Mart’la biten haftada 5 milyon varil yükselirken, analistlerin beklentisi 2 milyon varil artıştı.

Enerji Bakanlığı verilerine göre Cushing, Oklahoma ham petrol stokları 338 bin varil arttı.

Rafineri ham petrol çıkışları günde 432 bin varil artarken, rafineri kullanım oranları yüzde 2 yükseldi.

Benzin stokları 6.3 milyon varil düşerken, dizel ve ısınma yakıtını içeren damıtılmış petrol stokları ise 1.5 milyon varil düşmesi beklenirken 4.4 milyon varil düştü.

Net ABD ham petrol ithalatı 9 Mart’la biten haftada 407 bin varil azaldı.