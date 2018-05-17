ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 222 bin, beklenti 215 bin

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Mayıs (DHA) – ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 215 bin olması beklenirken 222 bin olarak gerçekleşti.

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre 12 Mayıs’la biten haftada ilk işsizlik başvuruları 11 bin artışla 222 bin olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre işsizlik sigortası başvuruları beklentilerin üzerinde arttı ve işsizlik için sağlanan sosyal haklardan faydalanan ABD vatandaşlarının sayısı geçen hafta 1973’ten bu yana en düşük düzeye gerilemişti.