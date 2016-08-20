ABD'de Gülen aleyhine açılan davanın avukatı: Gülen'i yönlendiren bir 'abi' olduğunu düşünüyorum

ABD'de darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in uluslararası yasa dışı faaliyetlerini hukuki olarak soruşturan Londra merkezli "Amsterdam & Partners" hukuk firmasının yetkilisi Robert Amsterdam, "Gülen'i yönlendiren bir 'abi' olduğunu düşünüyorum" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, avukat Amsterdam, ABD'nin Fetullah Gülen'i Türkiye'ye iade edeceğine inandığını belirterek, "Türk halkının, Gülen davasının emsali olmayan bir dava olduğunu anlaması önemli. Batılıların Gülen örgütünün bir suç örgütü olduğunu ve terör ürettiğini idrak etmesizaman alacak" diyen Amsterdam, 240 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaklaşık 2 bin 200 kişinin de yaralandığı 15 Temmuz darbe girişimini "katıksız bir terör faaliyeti" şeklinde nitelendirdi.

Türkiye ve ABD'nin teröre ilişkin uluslararası anlaşmalarda imza atan taraflar olması sebebiyle Gülen'in Türkiye'ye iade yolunun açık olabileceğini ifade eden Amsterdam, "Ben bu meselenin çözüme kavuşacağından eminim ama dediğim gibi bu hükümetler arası bir süreç. ABD, Gülen meselesinde yapıcı bir ilişki istediğini söyledi. Bence bu diplomatik takasın doğal akışı içerisinde sürmesine izin vermeliyiz" diye konuştu.

ABD'de Gülen'le bağlantılı ve hükümette siyasi etki için paranın değiş tokuş edildiği organizasyon ağlarını ortaya çıkardığı ileri sürülen avukat Amsterdam, "ABD'nin bilgisi olmadan birisinin devlet, yerel ve federal politikalara nüfuz etmesi inanılmaz derecede sofistike ve anlaşılması güç. Açıkçası bunu hiç inandırıcı bulmuyorum. Gülen'i yönlendiren bir 'abi' olduğunu düşünüyorum aksi taktirde bütün bunlar hiçbir anlam ifade etmiyor" dedi.

'FETÖ'nün dolandırıcılık eylemleri

Amsterdam, Gülen'in ABD'de denetlenmeyen sözleşmeli okul sistemine iyice yerleştiği ve yaptığı faaliyetlerin fark edilmediğini vurgulayarak "Diğer okullar Gülen için lobi oluşturmaya yardımcı oldular, yani yalnız değil” ifadesini kullandı.

Gülen'in yardım aldığından şüphe duymayan Amsterdam, Indiana eyaletinden 400’den fazla hükümet görevlisinin Türkiye’ye Gülen tarafından düzenlenen seyahatlerle gitmesinin şoke edici olduğunu dile getirdi.

ABD'nin çeşitli bölgelerinde, 500 milyon dolarlık hacimli Gülen okullarında 6 bin öğrenci bulunduğunu bildiren avukat, bu okulların devletten aldığı fonların bir kısmının Gülen örgütüne aktarıldığını söyledi.

"Örgütün en bariz sahtekarlıklarından birinin ülkede, ABD vatandaşları tarafından doldurulamayan istihdam konumlarına yabancıların yerleştirmesi için kullanılan H-1B vizesiyle" ilgili olduğunu Amsterdam, “Söz konusu örgüt sistematik olarak on yılı aşkın bir süredir ABD Göç Yasası'nı çiğnedi" dedi.

"Buzdağının gözüken kısmı"

'FETÖ’nün okullarındaki öğretmenlere yıllık olarak 55 bin dolar ödeme yaptığını ancak çalışanların maaşlarının yüzde 15 ila 20’sini örgüte geri ödemek zorunda bırakıldıklarına işaret eden, Amsterdam “Bu sadece buzdağının gözüken kısmı” dedi.

Gülen'in, bir diğer sahtekarlık faaliyeti olarak paravan şirketler kurduğunu ve katmanlı tahviller kullandığını anlatan Amsterdam, Teksas’taki bir paravan şirketin vergi mükelleflerin zararına 18 milyon dolar gelir elde ettiğini kaydetti.

Davayı "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’deki Gülen ile mücadelesinde dezavantajlı durumda olduğunu düşündüğü" için aldığını söyleyen Amsterdam, "Türkiye’ye karşı yıllardır adil davranılmamış ve hak ettiği saygı gösterilmemiştir. Sahte bayrak olarak gördüğüm Gülen tehlikesini ortaya çıkararak Türkiye’ye karşı yapılan bu yanlışı düzeltmek istedim” ifadelerini kullandı.

Washington’un darbeyi kınamakta geç kalmasını "büyük bir yanlış” olarak gören ve “ABD’nin başarısız kalkışmada rolünün olduğu” fikrine sıcak bakmayan Amsterdam, “Barack Obama hiçbir zaman bir darbeyi desteklemez" dedi.

"Geç kınanmasının nedeni..."

Amsterdam, ABD’nin Ortadoğu politikasını “son derece problemli” olarak nitelendirerek, “Türk vatandaşları, bu davranışın (kınamanın gecikmesinin) Amerika’nın bakış açısından değil, karmaşık problemleri olan Obama yönetiminden kaynaklandığını anlamalılar" diye konuştu.

"ABD aslında Amerika halkının karşı karşıya olduğu tehlikeyi ortaya çıkardığı için Türkiye’ye borçlu" diyen Amsterdam ve ekibi, gelecek haftalarda Gülen ile ilgili Ohio ve Chicago’da yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıklamayı planlıyor. Eylül ayının sonlarına doğru da, Gülen’in uluslararası arenadaki faaliyetlerine ilişkin bir kitap yayımlanacak.

Amsterdam, “Bir yönüyle sahtekar diyebileceğimiz Gülen ile ilgili insanları eğitmemiz gerekiyor. Bu organizasyonun, benimsediğini ilkelere nasıl ihanet ettiğini ve Amerika’nın siyasi sistemine yaptığı geniş çaplı bağışlarla nasıl nüfuz ederek cezalardan muaf olmak istediğini herkese göstermek gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

NATO üyesi Türkiye ve ABD arasında suçluların iadesi anlaşması bulunmasına rağmenAnkara, defalarca FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesini istemişti. Türkiye, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin "İddialar yerine kanıtları görmek istiyoruz" sözleri üzerine Gülen'e dair resmi belgeleri ABD'ye göndermişti.