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Sağlık

ABD'de gripten ikinci ölüm

Meksika'dan sonra domuz gribinin görüldüğü ilk ülke olan ABD'de, virüsten ikinci ölüm Teksas'ta gerçekleşti.

06 Mayıs 2009 03:00

Meksika'dan sonra domuz gribinin görüldüğü ilk ülke olan ABD'de, virüsten ikinci ölüm gerçekleşti. ABD'nin Teksas eyaletinde bir kadının, H1N1 virüsünden hayatını kaybettiği doğrulandı. 

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Teksas Eyalet Sağlık Hizmetleri Dairesinden yapılan açıklamada, Meksika sınırındaki Cameron County'de yaşayan kadının, virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, ancak başka kronik sağlık sorunlarının da bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, kadının hafta başında öldüğü belirtilirken, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

ABD'de geçen hafta Meksika'dan gelen bir erkek çocuğu, Houston'daki bir hastanede H1N1 virüsünden yaşamını kaybetmişti.

İspanya’da vaka sayısı 73’e çıktı

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede H1N1 virüsü taşıyan kişilerin sayısının 73'e çıktığını duyurdu.

Bakanlık, dün 54 olan vaka sayısının, bugün alınan bazı test sonuçlarıyla 73'e yükseldiğini, tüm vakaların tedaviye olumlu sonuç verdiğini, sadece 2 hastanın hastanede bulunduğunu, diğerlerinin evlerinde olduklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Trinidad Jimenez de yaptığı açıklamada, "Herkes rahat olabilir. Çünkü, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği tarafından tavsiye edilen tüm önlemler alındı" derken, domuz eti yenilmesinin tamamen güvenli olduğunu söyledi.

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