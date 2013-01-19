ABD'de grip salgınından 29 kişi öldü

ABD'de grip salgını yüzünden hayatını kaybeden çocukların sayısı 29'a yükseldi.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr Thomas Frieden, ülkede H3N2 virüsünün neden olduğu grip salgının normalden daha erken başladığını dile getirerek, söz konusu salgının özellikle çocuklar ve yaşlılar için büyük tehlike oluşturduğunu açıkladı.

Frieden, geçen hafta, hastaneye kaldırılan 65 yaş ve üzeri yaşlıların sayısında ciddi artış gözlendiğini ve 9 çocuğun daha salgında hayatını kaybederek salgın nedeniyle ölen çocukların sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu.

Geçen yıl 34 çocuğun grip nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilirken bu yıl sayının artmasından endişe ediliyor.

Ülke çapında 129 milyon doz grip aşısı dağıldığı belirtildi. H3N2 virüsünün neden olduğu grip salgınında, aşıların önleyicilik oranı yüzde 62 olarak tahmin ediliyor.