ABD'de kürtaj için internette bağış toplanması tartışmaya yol açtı

23 yaşındaki Amerikalı Bailey adındaki bir kadının, kürtaj maliyetini karşılayabilmek için ‘GoFundMe’ isimli bir kitle fonlama sitesinden bağış toplamaya başlaması tartışmaya yol açınca site yetkilileri kampanyayı sonlandırdı.

Sol Haber’de yer alan bilgilere göre, Bailey adındaki ABD’li genç kadın, işsiz, parasız, borç batağında olduğunu ve zorlu geçen, plansız ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan hamileliğinin şiddetli belirtileri sebebiyle bir işte çalışamayacak durumda olduğunu belirtti. Bu sebeple kürtaj olmak için yardım kampanyası başlatan kadın pek çok sert eleştiriye maruz kaldı. Ancak kampanya sonlandırıldıysa da, 2,500 dolarlık hedefin 2,100 dolardan fazlası toplanmış oldu.

GoFundMe adlı site, kendisini ziyaretçilerin “İnanılmaz İnsanların İnanılmaz Hikâyelerini” keşfedebildiği bir kitle fonlama sitesi olarak tanımlıyor. Sitede, zihin engelli öğrencilerini kurtarmaya çalışırken trafik kazası geçiren bir öğretmen veya ağır bir hastalıkla mücadele eden emekli bir pilot gibi çeşitli etkileyici hikâye bulunuyor.

‘Canlılığı sonlandırıcı’ uygulama

Site tarafından, 9 Eylül tarihinde, nefret grupları, şiddet, estetik operasyonlar veya kanun dışı faaliyetler de dâhil olmak üzere pek çok türden projeye yönelik kaynak geliştirme faaliyetine sınırlandırma getiren yeni bir kurallar silsilesini uygulamaya konuldu. Bu yeni uygulamada 'canlılığı sonlandırıcı' uygulamalar için kaynak geliştirmeyi engelleyen bir madde de yer alıyor. Bu maddeye (hayvan veya insan için) kürtaj da dâhil.

GoFundMe’nin kürtaj için kullandığı ‘canlılığı sonlandırıcı’ ifadesinin, kürtaj karşıtı gruplara ait bir dil olduğu savunuluyor. Aynı zamanda sitede, 9 Ağustos’ta Ferguson/Missouri’de Michael Brown’u öldüren polis memuru Darren Wilson’a yasal destek için 235,000 dolar toplanmasına izin verilmesine öfkelenenler de var.

Kürtaj oldukça maliyetli bir uygulama

Economist dergisinde konuyla ilgili olarak, insanlar için onurlu bir şekilde bağış toplandığını belirtirken, "Kimi tatsız yorumlara göğüs germe cesaretini gösteren başka kadınlar da aynı yöntemi kullanabilir" ifadeleri kullanılıyor.

ABD’de yaşanan gebeliklerin yarısı istenmeyen gebelik ve kürtaj da maliyetli bir işlem. Hamileliğin süresi uzadıkça bu maliyet de yükseliyor. Aynı zamanda, bu işlemi uygulamak isteyenler genellikle 18 ila 24 yaş arasındaki yoksul ve düşük gelirli kadınlar. 2011 ve 2013 yılları arasında ABD'de eyaletlerin getirdiği 205 kürtaj sınırlaması, kürtajın pahalılığına katkı sağlamış oluyor. Üstelik kürtaj bedeli için para biriktirmek zaman aldığından, çoğu kadın gebeliğin ileri safhalarında daha maliyetli yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor.

Kürtaj maliyetinin yüksek olması, toplum tarafından ayıplanma ve kaynak bulmanın zorluğu gibi nedenlerle, önlerinde fazla seçenek olmadığını düşünerek, eğitimlerini tamamlamaktansa çocuk büyütmeyi 'tercih ediyor'.

Kadın sağlığı programlarının yetersizliği

Kadın sağlığının bir kamusal hizmet olarak planlanmıyor oluşu, kadınların doğum kontrol yöntemlerine ulaşmasını engelliyor. Bunun sonucunda, istenmeyen gebeliklerin sonlandırılmasında hem yasal hem de ekonomik engeller oluşuyor. Bu sebeple, kitle fonlama araçları, bağış kampanyaları bir çözüm olarak kapısı çalınan yöntemler haline dönüşüyor.