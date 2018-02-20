ABD'de geliştirilen gizli roket taşınırken kameralara takıldı

ABD'de yeni geliştirilen gizli roket, bir televizyon tarafından San Francisco Körfezi'ndeki Alameda Deniz Hava Üssü'nde taşınırken görüntülendi.

ABC7 televizyonuna ait helikopter, Alameda Deniz Hava Üssü'nde bir TIR'ın üzerinde taşınan gizli roketi ilk kez kameraya kaydetti.

Sputnik'in ABC7 televizyonuna dayandırdığı haberine göre, roket, henüz adı olmayan yeni bir uzay şirketi tarafından geliştiriliyor. Dünyanın en hafif roketini geliştirmeyi amaçlayan şirketin kamuoyuna çıkma konusunda aceleci olmadığı belirtildi.Şirketin, roketi Alameda Deniz Hava Üssü'nde test ettiği kaydedildi.

​​ABC7'nin söz konusu şirketin işbirliği yaptığı yerel makamlardan elde ettiği belgelere göre roketin adı Astra, yüksekliği 12 metre ve roket, alçak dünya yörüngesine 100 kilogram yük taşıyabiliyor.