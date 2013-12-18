ABD'de gelir dağılımındaki uçurum endişelendiriyor

ABD'de hükümet kayıtları ve akademik çalışmalar, gelir dağılımının son 20 yılda giderek kötüleştiğini ortaya koyuyor. Son 20 yıl içinde Amerika'nın en zengin yüzde 5'lik diliminin gelirleri yüzde 17 artmasına karşın, ülke ekonomisinin yüzde 20'lik dilimini oluşturan orta sınıfın ise aynı sürede gelir artışı sadece yüzde 5 civarında kaldı.

En zengin ile fakir grup arasındaki gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderek artması, ülkenin ekonomistlerini endişelendiriyor.

Farkın hiç olmadığı kadar açıldığını söyleyen 30'dan fazla ABD'li ekonomist, bu durumun Amerikan ekonomisine çok ciddi olumsuz etkilerinin olacağını söyledi.

AP haber ajansına konuşan ekonomistler, ülkede orta gelir grubuna ait kişiler azalırken zenginlerin artmasının tartışılması gerektiğini ifade etti.

Ekonomistler, yüksek ödemeler ve borsa gelirlerinin zengin Amerikalıların cebine akması, ülkenin büyük çoğunluğunu oluşturan düşük ve orta gelirli tüketicilerin kazançlarındaki artışın çok düşük kalmasını ülkenin önündeki en önemli sorun olarak gördüklerini belirtti.

'Daha fazla insan para harcamalı'

Amerika'nın deneyimli ekonomistlerinden Scott Brown bu konuda, ''İstenilen daha geniş bir harcama kitlesinin oluşması, daha fazla insan para harcamalı'' şeklinde yorumda bulunarak, zenginlerin para harcamasının ekonomiyi iyileştireceğini ancak zenginliğin dağıtılmasının ekonominin istikrarlı büyümesi için daha iyi olduğunu söyledi.

Alışveriş Merkezleri Uluslararası Konseyi Ekonomisti Michael Niemira da aynı konu ile ilgili olarak, ''Borsadaki bir dalgalanma, zengin Amerikalıların harcamalarını anında kesmesiyle sonuçlanır. Daha geniş bir gelişme daha istikrarlı olacaktır'' diye konuştu.