T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD'de gelir dağılımındaki uçurum endişelendiriyor

Amerika'da ülkenin en zengin yüzde 5'lik kesimi ile diğer gelir grubu arasındaki uçurum gittikçe artıyor

18 Aralık 2013 08:39

ABD'de hükümet kayıtları ve akademik çalışmalar, gelir dağılımının son 20 yılda giderek kötüleştiğini ortaya koyuyor. Son 20 yıl içinde Amerika'nın en zengin yüzde 5'lik diliminin gelirleri yüzde 17 artmasına karşın, ülke ekonomisinin yüzde 20'lik dilimini oluşturan orta sınıfın ise aynı sürede gelir artışı sadece yüzde 5 civarında kaldı.

En zengin ile fakir grup arasındaki gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderek artması, ülkenin ekonomistlerini endişelendiriyor.

Farkın hiç olmadığı kadar açıldığını söyleyen 30'dan fazla ABD'li ekonomist, bu durumun Amerikan ekonomisine çok ciddi olumsuz etkilerinin olacağını söyledi.

AP haber ajansına konuşan ekonomistler, ülkede orta gelir grubuna ait kişiler azalırken zenginlerin artmasının tartışılması gerektiğini ifade etti.

Ekonomistler, yüksek ödemeler ve borsa gelirlerinin zengin Amerikalıların cebine akması, ülkenin büyük çoğunluğunu oluşturan düşük ve orta gelirli tüketicilerin kazançlarındaki artışın çok düşük kalmasını ülkenin önündeki en önemli sorun olarak gördüklerini belirtti.

 

'Daha fazla insan para harcamalı'

 

Amerika'nın deneyimli ekonomistlerinden Scott Brown bu konuda, ''İstenilen daha geniş bir harcama kitlesinin oluşması, daha fazla insan para harcamalı'' şeklinde yorumda bulunarak, zenginlerin para harcamasının ekonomiyi iyileştireceğini ancak zenginliğin dağıtılmasının ekonominin istikrarlı büyümesi için daha iyi olduğunu söyledi.

Alışveriş Merkezleri Uluslararası Konseyi Ekonomisti Michael Niemira da aynı konu ile ilgili olarak, ''Borsadaki bir dalgalanma, zengin Amerikalıların harcamalarını anında kesmesiyle sonuçlanır. Daha geniş bir gelişme daha istikrarlı olacaktır'' diye konuştu.

ETİKETLER

gelir dağılımıabduçurumzenginfakirson 20 yıleşitsizlikendişelendiriyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24