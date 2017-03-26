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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de gece kulübüne saldırı: En az bir ölü

ABD Cincinnati’de bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetti.

26 Mart 2017 16:43

ABD'nin Cincinnati kentinde bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati kentinde bir gece kulübüne gece saat 01:00 sularında bir silahlı saldırı düzenlendi. Polisten alınan ilk bilgilere göre, Carneo isimli gece kulübüne düzenlenen saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı bildirildi.

WLWT kanalı Cincinnati polis şefi yardımcısı Paul Neudigate'in saldırı gerçekleştiği sırada kulüpte yüzlerce kişinin bulunduğu yönündeki açıklamalarını aktardı. Saldırının yarattığı panikle birçok tanığın kulüpten kaçtığını belirten Neudigate, yine de mekânda olduğu tespit edilenlerin ifadesine başvurulduğunu söyledi. Neudigate, saldırıda yaralananların durumunun ise ağır olduğunu bildirdi.

Saldırının sebebine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Orlando saldırısını hatırlattı

Geçen yıl Haziran ayında ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde yine bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlenmişti. Ağırlıklı olarak eşcinsellerin gittiği "Pulse"' isimli kulübe düzenlenen saldırıda saldırgan dâhil 50 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi de yaralanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/rtr, SÖ/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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