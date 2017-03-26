T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı; 1 ölü, 14 yaralı

Saldırının ardından gözaltına alınan biri olup olmadığına dair bilgi verilmedi

26 Mart 2017 14:52

ABD'nin Cincinnati kentinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ohio eyaletine bağlı Cincinnati'nin Linwood mahallesindeki "Cameo" adlı gece kulübünde eğlenenlerin üzerine ateş eden silahlı saldırgan, 15 kişiyi vurdu.

Yerel saatle 02.00 sularında gerçekleştirilen saldırıda vurulanlardan biri hayatını kaybetti.

Saldırganın halen yakalanamadığı iddia edildi.

ABD basınındaki haberlerde ise saldırının ardından gözaltına alınan biri olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

ETİKETLER

ABDCincinnatigece kulübüOhioLinwooCameo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24