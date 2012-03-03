ABD'de fırtına can aldı: 26 ölü

T24 - ABD'nin Meksika Körfezi Sahili ile kuzeydeki Great Lakes bölgelerini etkisi altına alan fırtına sonucu 26 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Okul ve konutların çatılarının uçmasına ve maksimum güvenlikli bir cezaevinde hasara neden olan fırtınada ABD'nin Indiana eyaletinde 14, Kentucky eyaletinde 12 kişi öldü.

ABD'nin Alabama ve Tennessee de dahil olmak üzere güney eyaletlerinde de etkisini hissettiren fırtına nedeniyle Tennessee eyaletine bağlı Chattanooga'da en az 20 ev hasar görürken yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, fırtına nedeniyle Alabama eyaletine bağlı Huntsville'deki maksimum güvenlikli bir cezaevinden hasar meydana geldiğini ancak 2100 mahkumun bulunduğu hapishanede firar eden mahkûm bulunmadığını belirtti.

Alabama Ceza İnfaz Kurumu sözcüsü Brian Corbett, hapishanenin iki büyük koğuşunun çatısında hasara neden olan fırtına nedeniyle yaralanan olmadığını kaydetti.

Yetkililer, Indiana eyaletine bağlı 2000 nüfuslu Marsville yerle bir olduğunu ve yakınındaki 2000 nüfuslu Henryville'de de hasar meydana geldiğini bildirdi.