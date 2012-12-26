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Dünya

ABD'de fırtına: 6 ölü

ABD'nin orta bölümlerinde ve kuzeydoğusunda etkili olan fırtına nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 600'ün üzerinde de uçuşun iptal edildiği bildirildi

26 Aralık 2012 23:13

ABD'nin Teksas ve Louisiana eyaletlerinde etkili olan fırtınada 6 kişi hayatını kaybetti, 600'ün üzerinde uçak seferi de durduruldu.
 
 ABD'nin orta bölümlerinde ve kuzeydoğusunda etkili olan fırtına nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 600'ün üzerinde de uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Yetkililer, Teksas ve Louisiana eyaletlerinde 2 kişinin üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise kar fırtınasının yaşandığı Oklahama ve Arkansas eyaletlerindeki otoyollarda trafik kazasında yaşamını yitirdiği duyurdu.


'Sayı daha da artabilir'


Ülke çapında fırtınadan daha çok etkilenen Washington, New York ve Philadelphia kentlerine düzenlenen 600'ün üzerinde uçuşun iptal edildiğini belirten yetkililer, bu sayının daha da artabileceğini belirtti.

ABD Meteoroloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, kar fırtınasının Illinois, Indiana ve Kentucky eyaletlerine doğru ilerlediği, dün Teksas, Louisiana, Mississippi ve Alabama eyaletlerinde 34 hortumun görüldüğü  belirtildi.

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