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ABD’de Fethullah Gülen aleyhine açılan dava "iddialar siyasi ve temelsiz" denilerek reddedildi

Gerekçeli kararda suç iddialarının Türkiye'de yaşandığı ve ABD ile ilgisi olmadığı belirtildi

30 Haziran 2016 14:46

Türkiye'de "Tahşiyeciler davası" olarak bilinen dava kapsamında mağdur edildiklerini beyan eden kişilerin, Amsterdam Hukuk Bürosu aracılığı ile başvuruları sonrasında ABD'de yaşayan Fethullah Gülen hakkında açılan dava, mahkeme tarafından reddedildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Federal Yargıç Robert Mariani iddiaları temelsiz bulduğunu belirterek, davayı geri çevirdi. Yargıç Mariani karar yazısında, Amsterdam Hukuk Bürosu'nun siyasi içerikli ve temelsiz iddialar sunduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verildiğini açıkladı.

Mariani, gerekçeli kararında avukatların, Gülen'e yüklediği bütün suç iddialarının Türkiye'de yaşandığını ve ABD ile bir ilgisinin olmadığını belirtti.

 

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