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ABD'de fast food restoranı sahibi Türk iş kadını, kanserden yaşamını yitirdi

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- ABD'nin Teksas eyaletinde eşi ile açtıkları fast food restoran zinciriyle tanınan 2 çocuk annesi Seçil Özpağda (40), omurilik kanserinden yaşamını yitirdi

24 Aralık 2018 21:42

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- ABD\'nin Teksas eyaletinde eşi ile açtıkları fast food restoran zinciriyle tanınan 2 çocuk annesi Seçil Özpağda (40), omurilik kanserinden yaşamını yitirdi. İznikli Özpağda\'nın Teksas\'ta toprağa verileceği öğrenildi.
Bursa\'nın İznik ilçesi nüfusuna kayıtlı Seçil Özpağda, ABD\'nin Teksas eyaletinde eşi Mehmet Özpağda ile yıllar önce fast food ürünler satan restoran açtı. Müşterilerine sunduğu ürünlerle çevresinde gittikçe tanınan Özpağda çifti, zincir restoran kurdu. Ancak, bir süre önce rahatsızlanan Seçil Özpağda\'ya omurilik kanseri teşhisi konuldu. Yaklaşık 2 aydır kanser tedavisi gören Özpağda, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Seçil Özpağda\'nın Teksas\'ta toprağa verileceği öğrenildi.

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