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Ekonomi

ABD'de faiz artışı beklentisiyle dolar, euro, faiz yükseldi, borsa düştü

İstanbul, 6 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında faiz artıracağı yolundaki beklentilerin güçlenmesiyle dolar 3

06 Ekim 2017 21:20

İstanbul, 6 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) Aralık ayında faiz artıracağı yolundaki beklentilerin güçlenmesiyle dolar 3.63 lirayı aştı, euro 4.24 lirayı da aşarak rekor kırdı, faiz yüzde 12\'ye ulaştı, Borsa İstanbul Endeksi düştü.
Yeni güne 3.59 liranın hemen altında başlayan dolar, Fed\'in Aralık ayı toplantısında faiz artışı yapabileceği yolundaki beklentileri güçlendirici yöndeki açıklamalara bağlı olarak hızlı tırmanışla 3.6339 liraya kadar çıkarken, euro da 4.24 lirayı da aşarak 4.2469 liraya kadar yükseldi. Kapanışa doğru, dolar 3.61 - 3.62 lira aralığına çekilirken, euro 4.24 liranın üzerinde hareket ediyordu.
Borsa İstanbul Endeksi ise, dolardaki güçlenmenin etkisiyle güne yüzde 0.15 düşüşle 104 bin 178 puandan başladı. Gün içinde kayıplarını yüzde 0.54\'e kadar taşıyarak 104 bin puanın altına düşen Endeks, günü yüzde 0.19 düşüşle 104 bin 137 puanda kapattı.
Tahvil bono piyasasında iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi, dünkü yüzde 11.95 düzeyinden, bugün yüzde 12\'ye kadar yükseldi.
ABD\'de bugün açıklanan ortalama saatlik ücretler Eylül\'de bir önceki aya göre, yüzde 0.3 düzeyindeki beklentilere karşılık yüzde 0.5 yükseldi ve geçen ay yüzde 0.1 olarak açıklanan veri de yüzde 0.2\'ye revize edildi. Bu gelişmeler, Fed\'in faizleri, beklenenden daha hızlı artırabileceği beklentileri güçlendirdi ve doların küresel piyasalarda güç kazanmasına neden oldu.

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