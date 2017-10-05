ABD'de faiz artışı beklentisi ve jeopolitik risklerle dolar 3.57 lira

İstanbul, 5 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) Aralık\'ta faiz artışı yapacağı beklentilerinin güç kazanması ve Kuzey Irak referandumu sonrası gelişmelerin yarattığı jeopolitik risklerle yönünü yukarıya çeviren dolar yeniden 3.57 liranın üzerine çıktı.

Yeni güne 3.57 liranın üzerinde başlayan dolar, 3.5798 lira ile 3.58 liraya kadar çıktıktan sonra, gelen satışlarla 3.57 lira sınırına kadar çekildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi\'nin, ECB\'nin Frankfurt\'taki binasında oluşturulan ziyaretçi merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, \"Avrupa birçok başarı elde etti ancak daha yapılması gereken çok şey var\" yolundaki sözleriyle güç kazanan euro da, 4.2133 liraya kadar çıktı ve 4.21 lira sınırında hareket etmeye başladı.

Doların 3.56 liraya kadar gevşediği dünkü işlemlerini yüzde 0.62 yükselişle 104 bin 547 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi de yeni güne yüzde 0.24 yükselerek 104 bin 795 puandan başladı ve kazanımlarını yüzde 035\'e kadar taşıyarak 104 bin 912 puana çıktı.

Fed toto…

İş Yatırım\'ın \"Fed toto...\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Fed totoda bahislerin yeniden güvercinler lehine dönmesi ile dolar soluklanırken Wall Street yukarı yönlü seyrini sürdürdü\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Başkan Trump‘ın (Fed Başkanı Janet) Yellen ile devam edeceği veya Powell gibi daha da güvercin bir isim seçeceği görüşü ağırlık kazanmaya başladı. Beklentilerden güçlü gelen ABD ISM ve küresel PMI verilerinin de desteğini alan gelişmekte olan hisse senetleri yükselişini sürdürüyor. Yüksek betalı MSCI Türkiye dün yüzde 0.7 yükselişle gelişmekte olan piyasaların iki katına yakın getiri sağladı.\"