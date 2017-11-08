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Ekonomi

ABD'de faiz artırım beklentileriyle dolar 3.88 lirayı aştı

İstanbul, 8 Kasım (DHA) - ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz artırım beklentilerinin yanında, vize gerginliğinde gelişmeler ve jeopolitik risklerle yükselen dolar yeniden 3

08 Kasım 2017 12:19

İstanbul, 8 Kasım (DHA) - ABD Merkez Bankası\'ndan (Fed) faiz artırım beklentilerinin yanında, vize gerginliğinde gelişmeler ve jeopolitik risklerle yükselen dolar yeniden 3.88 lirayı, euro da 4.50 lirayı aştı.
Küresel piyasalarda Fed\'in faiz artırabileceği ve ABD Başkanı Donald Trump\'ın vergi indirimlerini yakında yürürlüğe sokarak para birimini güçlendireceğine ilişkin beklentilerle dolar güçlenirken, jepolitik riskler ve ABD ile vize sorunu konusunda karşılıklı açıklamaların etkisiyle, lira gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybedenler arasında yer alıyor.
Merkez Bankası\'nın TL likiditesini azaltırken, bankaların döviz kullanımını artıracak önlemleri ve ABD vize adımı ile dün 3.83 - 3.85 lira aralığında hareket eden dolar, günün ilk işlemlerinde 3.8870 liraya kadar yükseldikten sonra 3.87 - 3.88 lira aralığına, dolardaki artışın etkisiyle 4.5094 lirayı gören euro da sonraki işlemlerde 4.49 - 4.50 lira aralığına döndü.

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