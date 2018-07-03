ABD'de fabrika siparişleri Mayıs'ta yüzde 0.4 yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Temmuz (DHA) – ABD’de fabrika siparişleri Mayıs’ta yüzde 0.4 artışla 498.2 milyar dolara yükseldi. ABD Nüfus Sayım İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre son dört ayın üçünde artış gösteren fabrika siparişleri Mayıs’ta 1.8 milyar dolar yükseldi.

Kurumdan yapılan açıklamada Nisan ayında fabrika siparişlerinin aylık yüzde 0.4 düştüğü belirtildi ve şu bilgiler paylaşıldı;

Sevkiyatlar son onüç ayın onikisinde yükseldi

Sevkiyatlar Mayıs’ta yüzde 0.6 artışa denk gelen 2.8 milyar dolar yükselerek 496.1 milyar dolara ulaştı. Nisan’da sevkiyatlarda yüzde 0.6’lık bir artış olmuştu.

Yerine getirilememiş siparişler Mayıs’ta yüzde 0.5’e denk gelen 6.2 milyar dolar artışla 1 trilyon 160.8 milyar dolara yükseldi. Nisan’da yerine getirilememiş siparişlerde yüzde 0.6 artış olmuştu.

Yerine getirilememiş siparişlerin sevkiyatlara oranı Nisan’daki 6.73 düzeyinden Mayıs’ta 6.68’e geriledi.

Stoklar 19 aydır yükselişte ve Mayıs’ta yüzde 0.2 artışa 668.4 milyar dolara yükseldi.

Stok-sevkiyat oranı ise Nisan’daki düzeyinden değişmeyerek 1.35 olarak kaldı.

Dayanıklı tüketim mal siparişlerinin son iki aydır düştüğü vurgulanan açıklamaya göre;