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Sağlık

ABD’de eyaletler kürtaj uygulamalarını kısıtlama yolunda..

Bu, ABD’de kürtaj alanında en ciddi kısıntı anlamına geliyor

27 Ocak 2017 17:54

ABD Başkanı Donald Trump, kürtajı destekleyen uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) federal fonlarla finanse edilmesini yasaklayan bir genelge çıkartmasının ardından eyaletler kürtaj uygulamalarını kısaltma yoluna girdi. 

Trump'un söz konusu yasağı, ilk olarak Cumhuriyetçi Başkan Ronald Reagan döneminde yürürlüğe konmuştu. En son Arkansas eyaletinde, Vali Asa Hutchinson, hamileliğin üçüncü bölümünün ikinci yarısında yapılan en yaygın kürtaj uygulamasını yasaklayan bir yasayı imzalayarak yürürlüğe koydu.

Bu, ABD’de kürtaj alanında en ciddi kısıntı anlamına geliyor.

Kürtaj karşıtlarının ‘barbarca’ buldukları bu uygulama pek çok ülkede ve ABD’de de pek çok eyalette serbestçe yapılıyor.

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